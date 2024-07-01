Borsa İstanbul'da vergi düşüşü

Borsa İstanbul'da haftanın ilk gününde satış ağırlıklı rüzgarlar esti. BIST 100 endeksindeki günlük düşüş TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 2.5'i bulurken, endeks 10 bin 379 puana geriledi.

Analistler Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Habertürk TV'de yaptığı açıklamaların etkili olduğunu belirtti. Bakan Şimşek şu an görüşülen pakette değil ancak bir sonraki vergi paketinde borsa kazançlarına vergi getirilmesine çalıştıklarını ifade etti.

Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 3.4'e ulaşırken, holding endeksi ise yüzde 2.3 geriledi.