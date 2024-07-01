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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da vergi düşüşü - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'da vergi düşüşü

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2'yi aşan bir kayıp yaşadı. Düşüşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sonraki vergi paketinde borsa kazançlarının vergilendirilmesinin söz konusu olabileceğini belirtmesi etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:16
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        Borsa İstanbul'da vergi düşüşü
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        Borsa İstanbul'da haftanın ilk gününde satış ağırlıklı rüzgarlar esti. BIST 100 endeksindeki günlük düşüş TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 2.5'i bulurken, endeks 10 bin 379 puana geriledi.

        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

        Analistler Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Habertürk TV'de yaptığı açıklamaların etkili olduğunu belirtti. Bakan Şimşek şu an görüşülen pakette değil ancak bir sonraki vergi paketinde borsa kazançlarına vergi getirilmesine çalıştıklarını ifade etti.

        Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 3.4'e ulaşırken, holding endeksi ise yüzde 2.3 geriledi.

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