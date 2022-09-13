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Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu?

Borsa neden düşüyor sorusu son dönemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Ekonomi gündemini yakından takip edenler "Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu?" sorularına yanıt aradı. Borsa İstanbul'da yaşanan hareketliliğin sebebi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte borsada yaşanan son dakika gelişmeleri...

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  • Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü ve ne oldu?

    Borsada işlem yapan ve borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırıyor. Borsada yaşanan hareketlilik birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, gün sonu: BİST 100 günü 222,33 puan kayıpla (%6,09) 3.427 seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi 138,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Peki Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu? İşte borsada yaşanan son gelişmeler...
  • Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü ve ne oldu?

    BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 

    BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.

    BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı.

     
  • Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü ve ne oldu?

    Borsa İstanbul'dan konu hakkında yapılan açıklamada "Saat 17:41:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
  • Borsa neden düşüyor? 13 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü ve ne oldu?

    BIST 100 endeksi, pozitif açılış sonrası 3.715 puanda zirve gördükten sonra satış baskısına maruz kalarak ilk dalgada 3.567 puana kadar geriledi. Ardından gelen kısmi toparlanma 3.650 puanda dirençle karşılaşırken ikinci satış dalgası 3.533 puana kadar düşüşle sonuçlandı.

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