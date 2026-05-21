Borsada sert düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 düşüşle 13.164 puanla kapattı
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 17:44 Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, CHP için Mutlak Butlan kararının çıkmasının ardından sert düştü. 17:40 sularında endeksteki düşüş yüzde 6'yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme yüzde 8'i aştı.
Düşüşün ardından devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 düşüşle 13.164 puanla kapattı. Bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana gerilemişti.
