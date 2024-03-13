Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.910,23 puanla yüzde 1,75 değer kaybıyla tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından araştırılamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sektörel bazda en fazla kazandıran endeks yüzde 3,27 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring olarak gerçekleşti. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mart 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte 13 Mart borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...