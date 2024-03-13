Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.910,23 %-1,75
        DOLAR 32,0931 %0,09
        EURO 35,1699 %0,21
        ALTIN 2.241,32 %0,72
        FAİZ 48,18 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 25,71 %3,23
        BITCOIN 72.670,00 %2,26
        GBP/TRY 41,1139 %0,07
        EUR/USD 1,0943 %0,15
        BRENT 83,61 %2,06
        ÇEYREK ALTIN 3.664,59 %0,72
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mart 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 13 Mart 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,75 düşüşle 8.910,23 puandan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamlamıştı. Borsada son günlerde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 13 Mart 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 13 Mart 2024 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.910,23 puanla yüzde 1,75 değer kaybıyla tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından araştırılamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sektörel bazda en fazla kazandıran endeks yüzde 3,27 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring olarak gerçekleşti. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mart 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte 13 Mart borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 13 MART 2024?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

        4

        Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

        5

        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        "Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir"
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Navalny'nin yardımcısı çekiçle dövüldü
        Navalny'nin yardımcısı çekiçle dövüldü
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?