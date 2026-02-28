Borussia Dortmund: 2 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip 26. dakikada Nico Schlotterbeck'le 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Bavyera temsilcisi, Harry Kane'nin 54. ve 70. (p) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip 83. dakikada Daniel Svensson ile eşitliği yakalasa da; 87. dakikada Joshua Kimmich sahneye çıktı ve son sözü söyledi: 3-2.

Bu sonucun ardından B. Münih 63 puana yükseldi ve en yakın rakibi Dortmund'la puan farkını 11'e yükseltti. 16 maç sonra kaybeden Dortmund ise 52 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Dortmund deplasmanda Köln'e konuk olacak. Bayern Münih ise sahasında Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak.