Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bundesliga'nın 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Der Klassiker olarak nitelenen derbide Borussia Dortmund, evinde ezeli rakibi Bayern Münih'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanının günü, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Avrupa futbolunda haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması öncesi futbolseverler; Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...
BORUSSIA DORTMUND BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga 10. hafta karşılaşması yarın saat 20:30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug.