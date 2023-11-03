Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Borussia Dortmund Bayern Münih maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Avrupa futbolunda haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması öncesi futbolseverler; Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...