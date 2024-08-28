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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı Wolfsburg'a kiraladı - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı Wolfsburg'a kiraladı

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, mili oyuncu Salih Özcan'ı Wolfsburg'a kiraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:59 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:59
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        Salih Özcan, Wolfsburg'a kiralık gitti!
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        2022 yılında 1. FC Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan Salih Özcan'ın yeni adresi Wolfburg oldu. Dortmund, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiraladı.

        Sağlık kontrolünden geçen Salih Özcan, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

        Özcan, Alman ekibiyle şimdiye kadar 49 lig maçına çıkarken, 16 kez de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

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