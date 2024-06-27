Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Borussia Dortmund'un Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu.

Borussia Dortmund'un resmi sitesinden yapılan açıklama ile genç teknik adamın yardımcıları; Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde teknik ekibinde olan Portekizli Joao Tralhao, 44 yaşındaki Ertuğrul Arslan ve eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek oldu.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Edin Terzic'in ekibinde beraber çalıştığı Sven Bender ve Sebastian Geppert ise 30 Haziran tarihinde kulüpten ayrılacaklar.

35 yaşındaki Türk teknik adam şu sözlere yer verdi;

“İşbirliğimiz için Sven ve Sebastian'a teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yeni ekibi ve hem kişisel olarak hem de içerik açısından çok değer verdiğim üç uzmanla değişimi sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten Antalyaspor'da Joao ve Ertuğrul'la çalıştım. Sven Bender'in ne yazık ki yeni sezon için kulüpten ayrılacağının netleşmesi üzerine ilk tercihim Lukasz Piszczek oldu. Onunla özel bir bağım var, Sven'le çalışmaya devam etmeyi çok isterdim."