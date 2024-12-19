Boşanmak isteyen kadını dövdüler!
Olay, Bursa'da meydana geldi. İki çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederinin saldırısına uğradı. Evlatlarının gözü önünde tekme tokat darbedildi. Show Haber'e konuşan talihsiz kadın adalet istedi.
Giriş: 19.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:27
Olay, Bursa'da meydana geldi.
İki çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederinin saldırısına uğradı.
Evlatlarının gözü önünde tekme tokat darbedildi.
Show Haber'e konuşan talihsiz kadın adalet istedi.
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