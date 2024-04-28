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        Haberler Spor Futbol İngiltere Bournemouth-Brighton: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Enes Ünal'dan 1 gol, 1 asist! - Futbol Haberleri

        Bournemouth-Brighton: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Enes Ünal'dan 1 gol, 1 asist!

        İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, Brighton'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Enes Ünal 1 gol, 1 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:49
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        Enes, Ada'yı salladı! 1 gol, 1 asist
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        İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi.

        ​​​​​​​Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

        Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı.

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        Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

        Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

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