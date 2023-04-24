"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ"

Daha önce Lewis Hamilton, "Filmden çok büyük umutları olduğunu" söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.