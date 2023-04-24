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Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor. Yapım, yarış esnasında çekilecek ilk film olacak

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  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Brad Pitt, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Formula 1 filminin çekimlerine bu yaz başlıyor.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    Brad Pitt, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı filmin yapımcılığını ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor. Pitt, filmde, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    ÖZEL İZİN

    Brad Pitt, Formula 1 filmini çekmek için bu yaz, F1 Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    Filmin baş yapımcısı olan Lewis Hamilton'a karşı yarışacak olan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'e ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği öğrenildi.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    "BİR İLK OLACAK"

    F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek film görüntüleri hakkında konuştu. "Çok yakında Silverstone'da çekime başlayacağız" diyen Domenicali, "Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1'in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak" diye konuştu.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    "EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ"

    Daha önce Lewis Hamilton, "Filmden çok büyük umutları olduğunu" söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.
  • Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek - Magazin haberleri

    Brad Pitt'in çekimlere başlayacağı British Grand Prix yarışı, 7-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki Silverstone pistinde yapılacak.

    Fotoğraflar: Splash News, Avalon

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