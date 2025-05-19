Braga'da Carvahal dönemi sona erdi!

Portekiz Ligi'nde sezonu 4. sırada tamamlayan Braga, teknik direktör Carlos Carvahal'le yollarını ayırdı.

Braga'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Carvahal'a zorlu zamanlarından bu görevi kabul ettiği için teşekkür edildi.

Açıklamada, kulübün en fazla galibiyet alan teknik direktörü olduğuna vurgu yapılırken, 2020/21 sezonunda kazandığı Portekiz Kupası ile adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, takımı başında 162 maçta 92 galibiyet elde etti.