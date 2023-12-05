Haberler Gündem Brent petrol düşüyor! 5 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı, zam gelir mi?

Brent petrol düşüyor! 5 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı? Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri, "5 Aralık 2023 bugün benzin ve motorine indirim var mı, zam gelir mi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 5 Aralık 2023 Salı güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatları... Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:28 facebook

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatının 80 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki, "5 Aralık 2023 bugün benzin ve motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi?" İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR! Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. Kasım ayının sonunda 82 dolar seviyesini gören brent petrol varil fiyatı, 5 Aralık itibarı ile 78 dolardan işlem görüyor.