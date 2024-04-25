Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Dün 88,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 88,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azalarak 453 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.