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        Haberler Spor Futbol Brezilya'nın 111 yıllık efsane kulübü Santos küme düştü! - Futbol Haberleri

        Brezilya'nın 111 yıllık efsane kulübü Santos küme düştü!

        Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos, ligin son haftasında sahasında Fortaleza'ya mağlup olarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Santos'un küme düşmesinin ardından Brezilyalı taraftarlar büyük olaylara neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:20
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        Efsane kulüp tarihinde ilk kez küme düştü!
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        1912 yılında kurulan ve Pele, Neymar, Rodrygo gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Santos, Brezilya'nın en üst ligi olan Serie A'ya veda etti.

        Ligin 38. ve son haftasında sahasında konuk ettiği Fortaleza'yı 2-1 mağlup olan Brezilya devi, 43 puanda kaldı. Santos, 44 puanlı Bahia'nın ardında 17. sıra kalınca Serie B'ye düştü.

        KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

        Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.

        Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

        OLAYLAR ÇIKTI

        Santos'un tarihinde ilk kez küme düşmesinin ardından Brezilyalı taraftarlar büyük olaylara neden oldu.

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        Stat çevresinde bir çok taşkınlık olayı yaşanırken, bazı otobüs ve araçlar da ateşe verildi. Ayrıca Santos futbolcusu Mendoza'nın aracının da kundaklandığı gelen haberler arasında.

        ŞAMPİYON PALMEIRAS

        Öte yandan Brezilya Serie A'da mutlu sona ulaşan takım ise Palmeiras oldu.

        Yeşil beyazlılar, ligin son haftasında deplasmanda Cruzeiro ile 1-1 berabere kalsa da, 70 puana yükseldi ve en yakın rakibi Gremio'nun 2 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

        Eski Fenerbahçeli Jailson'uun da forma giydiği Palmeiras'ın tek golünü, Real Madrid'e transfer olacak olan Endrick kaydetti.

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