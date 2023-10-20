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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Brighton Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı

        İngiliz ekibi Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:00
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        Brighton, Mitoma'yla nikah tazeledi
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        Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı performans sergileyen Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

        26 yaşındaki futbolcu bu sezon Brighton ile oynadığı 11 resmi karşılaşmada 3 gol sevinci yaşarken, 4 de asist yaptı.

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