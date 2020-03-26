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Brisa üretime 'virüs' arası veriyor

Koronavirüs salgını, otomotivden sonra lastik sektöründe de fabrikalardaki üretime ara veriyor. Lassa ve Bridgestone lastiklerini Türkiye'de üreten Brisa'dan yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi gününden itibaren itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikaları'nda üretim faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verileceği kaydedildi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yaptığı açıklamada ise, fabrikalarındaki günlük üretim seviyesinde azaltma kararı aldığını bildirmişti

Brisa
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını otomotivden sonra lastik sektöründe de etkisini gösteriyor. Üretime ara veren lastik üreticileri arasına son olarak Sabancı Grup şirketlerinden Brisa da katıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 26.03.2020 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerimiz kısmen durdurularak "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30'dan itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize 15 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Lassa ve Bridgestone marka lastiklerini üretimini gerçekleştiren Brisa, dünkü açıklamasında ise, koronavirüs salgını sebebiyle yurtdışı taleplerde yaşanan azalmadan dolayı üretim seviyesindeki azaltmaya gittiğini bildirmişti.

Türkiye'de lastik üretimi gerçekleştiren şirketlerden Pirelli ve onun lisanslı ticari araç lastikleri üreticisi Prometeon da İzmit fabrikalarındaki üretimlerine ara vereceğini duyurmuştu.

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