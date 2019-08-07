İngiltere'nin ulusal havayolu British Airways'in bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arıza sebebiyle dünya genelindeki uçuşlarında sorunlar yaşanıyor. Söz konusu arıza sebebiyle şirketin online check-in sistemi çöktü. British Airways internet sitesinden yaptığı açıklamada yolcularına havalimanına normalden birkaç saat erken gelme tavsiyesinde bulundu.

— British Airways (@British_Airways) August 7, 2019

Dünya genelindeki British Airways kontuarlarında büyük bir yoğunluk yalşanırken birçok uçuşta rötar yaşandı, bazı uçuşlar ise iptal edildi. Yolcular, yaşadıkları sorunları Twitter üzerinden paylaştı. Bir kullanıcı check-in sırasındayken uçuşunun iptal edildiğini öğrendiğini bildirdi

— Jamie Boswell (@mcboz) August 7, 2019

Söz konusu teknik arızanın bir benzerini British Airways 2 yıl öncede yaşamıştı.

#yataytekli#haber#https://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1510863-ingilterede-ucus-krizi#center#

Yine bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arıza sebebiyle uçuşlarda sıkıntılar yaşanmış, yolcular isyan etmişti.