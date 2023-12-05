Bu hafta satışa çıkıyor! BİM 5-8 Aralık aktüel kataloğu!
BİM 5 Aralık Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM kataloğunda bu hafta; Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Notebook, Bluetooth Speaker, Dönüştürücü Hub, Sweatshirt, Kahvaltı Seti, Yuvarlak Çerezlik gibi ürünler yer alacak.
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. BİM marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı ve sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 5-8 Aralık BİM indirimli ürünler kataloğu...
5 ARALIK 2023 YENİ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Dost yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 117,50 TL
Dost Probiyotik Yoğurt 1 kg 34,50 TL
Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 L 33,50 TL
Dost Tam Yağlı Süt 1 L 25,50 TL
Binvezir Kaşar Peyniri 1000 g 195 TL
Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 g 79 TL
Patiswiss Yer Fıstığı Kreması 72,50 TL
Züber Karışık Kuruyemişli Hurma Bar 34,50 TL
Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 24,50 TL
Serel Çanakkale Bombası 32,50 TL
Tariş Hurma Özü Harnup Özü (Keçiboynuzu) 37,50 TL
BİM 8 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA 16.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
HP Ryzen 5 HP Notebook 7N4W2AA 11.999 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL
Polosmart Dönüştürücü Hub 119 TL
Polosmart Bluetooth Mouse 109 TL
Polosmart Tablet telefon Tutucu 79 TL
A4 Fotokopi Kağıdı 86 TL
2024 Planlayıcı Ajanda 69 TL
Studi Squishy Defter 69 TL
Pelüş Kalem Kutu 69 TL
Hasır Desenli Tükenmez Kalem Seti 59 TL
Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 34,50 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 269 TL
Sütlük 69 TL
Benante Fanuslu Kahvaltılık 239 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 75 TL
Benante Kahvaltı Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL
Molinella Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL
Molinella Kadife Yorgan Çift Kişilik 699 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL
Sweatshirt Çocuk 99 TL
Eşofman Altı Çocuk 79 TL
Simli Bot Kız Çocuk 299 TL
Lisanslı Mega Sürpriz Yumurta 89 TL
MGS Oyuncak Taşıyıcı Tır 179 TL
Eğlenceli Çocuk Atlası 139 TL
WOODOY Akıllı Şekiller 99 TL
Kelime Oyunu 89 TL
İlk Okuma Kitapları 19,50 TL
Lisanslı Renkli Balonlar 12,50 TL
Manyetik Kapaklı Planlayıcı Notluk Seti 99 TL
Kokulu Kilitli Günlük 89 TL