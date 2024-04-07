Bu hataları yapmayın! Evcil hayvanı olanların sıklıkla yaptığı 15 hata

3) KEDİLERİ BESLEMEK İÇİN BALIK YETERLİDİR

Balıkçı tezgahlarının önünde nasibini bekleyen kediler kafanızı karıştırabilir ve kedileirniz için sadece balık almayı beslenme konusu için çözüm olarak düşünebilirsiniz ama maalesef size yine yanlış düşünüyorsunuz dememiz gerekiyor...

Evet, içerdiği protein ve omega-3 yağ asitleri nedeniyle balık harika bir besindir ama biricik dostunuza sadece balık vermeye kalkarsanız tiroid sorunlarına yol açabilirsiniz. Beslenmede en önemli şey dengedir. Bu yüzden kedileriniz için balığın yanında kırmızı et, tavuk ve elbette kedi mamalarına da başvurabilirsiniz.