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Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların yükselişiyle, yeni bir tür siber saldırı yönetimini de hayatımıza girdi. “Cryptojacking” olarak adlandırılan gizli kripto para madenciliği, 2018’in en kritik saldırı yöntemlerinden biri haline geldi. Bu yöntemle ele geçirdikleri cihazların işlemci gücü ve elektrik enerjileriyle kripto para madeni işleyen kötü niyetli madenciler, şirket cihazlarını işlevsizleştiriyor. Siber saldırganların en büyük gelir kapılarından biri olmaya aday olan “cryptojacking” ile pek çok şirket bilgisayarı gizli madencilik bankalarına dönüşüyor. Kendi kripto para madenlerini genişletmek adına başka kullanıcılara ait bilgisayarlara saldırılar düzenleyen ve saldırı tekniklerini sürekli geliştiren hackerler, amaçlarına ulaşmak için truva atı virüsleri, “exploitler” ve solucanlar gibi kötü amaçlı yazılımlar kullanıyor.