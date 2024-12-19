Bucaspor 1928: 0 - Göztepe: 4 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Bucaspor 1928 ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan İzmir derbisini 4-0'lık skorla kazanan Göztepe, gruplara kaldı.

Maça hızlı başlayan Göztepe henüz 2'nci dakikada Matsuki'nin golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 8'i gösterdiğinde bu kez Tijanic sahne aldı, skor 2-0 oldu. İlk yarıyı iki farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 50'inci dakikada Romulo'nun frikik golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Gollere devam eden Göztepe, 79'uncu dakikada Furkan'ın sayısıyla farkı açtı: 4-0. Karşılaşmayı farklı kazanan Göztepe kupada tur atlayan taraf oldu.