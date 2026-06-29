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        Haberler Spor Basketbol Buğrahan Tuncer, 2 yıl daha Galatasaray'da!

        Buğrahan Tuncer, 2 yıl daha Galatasaray'da!

        Galatasaray MCT Technic, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Buğrahan Tuncer'den yeni sözleşme!

        Galatasaray, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." denildi.

        2023 yazında Anadolu Efes'ten ayrılan ve Galatasaray’ın yolunu tutan 33 yaşındaki oyun kurucu, kariyerinin son üç yılında sarı kırmızılı ekip için ter döktü.

        Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 6.2 sayı, 2.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları tutturan Buğrahan Tuncer, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 8.5 sayı, 2.0 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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