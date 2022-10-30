Futbolda Pazar mesaisi bugün başlıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde birbirinden çarpıcı karşılaşmalar izleyicilerle buluşacak. Söz konusu maçların ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanallarda yayınlanacağı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik..