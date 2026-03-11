Bugün iftarda ne var? Ramazanın yirmi birinci gününde lezzet şöleni: Karnıyarıktan sütlaca iftar menüsü önerisi!

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri yıkayıp küçük bir tencerede 2 su bardağı su ile yumuşayana ve suyunu tamamen çekene kadar haşlayın. Haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk sütü ve toz şekeri ilave edip kaynamaya bırakın. Ayrı bir kasede mısır nişastasını yarım çay bardağı soğuk su (veya süt) ile pürüzsüz olana kadar açın.