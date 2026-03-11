Bugün iftarda ne var? Ramazanın yirmi birinci gününde lezzet şöleni: Karnıyarıktan sütlaca iftar menüsü önerisi!
Ramazan ayının yirmi birinci gününde, Türk mutfağının en sevilen klasiklerini bir araya getirdiğimiz efsanevi bir iftar menüsü ile karşınızdayız. Mutfakta harikalar yaratacağınız ve tüm aileyi sofrada mutlu edeceğiniz bu enfes tarifler haberimizde...
Orucun son on gününe girerken "Bugün iftara ne hazırlasam?" sorusunun en lezzetli cevabı, dumanı tüten karnıyarık ve fırın sütlaç uyumunda saklı. İftar sofralarınızı ziyafete çevirecek tam ölçülü yirmi birinci gün menüsü için işte detaylar...
KREMALI MANTAR ÇORBASI
MALZEMELER
400 gram kültür mantarı
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
1 paket sıvı krema (200 ml)
5 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Mantarları nemli bir bezle temizleyip ince ince dilimleyin. Soğanı çok ince yemeklik doğrayın. Tencerede sıvı yağ ve tereyağını kızdırıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
Sıcak suyu azar azar eklerken topaklanmaması için tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp sıcak servis yapın.
KARNIYARIK
6 adet orta boy patlıcan
300 gram dana kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber
Kızartmak için: Sıvı yağ
Sosu için: 1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyup ortalarından boylamasına derin bir çizik atın. Acısını almak için tuzlu suda 20 dakika bekletip iyice kurulayın. Kuruladığınız patlıcanları kızgın yağda arkalı önlü yumuşayana kadar kızartıp fazla yağını çekmesi için havlu kağıt serili tabağa alın.
İç harcı için geniş bir tavada zeytinyağı ile yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. İnce doğranmış biberleri, 1 adet küp doğranmış domatesi, salçayı ve baharatları ekleyip malzemeler bütünleşene kadar kavurmaya devam edin. Ocaktan alınca maydanozu ilave edin.
Kızaran patlıcanları fırın tepsisine dizin. Çizik attığınız yerleri kaşıkla hafifçe açıp hazırladığınız kıymalı harcı içlerine tepeleme doldurun. Patlıcanların üzerini kalan domates ve biber dilimleriyle süsleyin. Salça ve sıcak suyu karıştırıp tepsinin tabanına dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 çay bardağı tel şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat bekletin ve nişastası gidene kadar berrak su çıkana dek yıkayıp süzün. Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını eritin. Tel şehriyeleri ekleyip rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Süzülmüş pirinçleri ilave edip pirinçler şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını tamamen kapatın.
Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerine kağıt havlu sererek 15 dakika demlenmeye bırakın ve nazikçe harmanlayıp servis yapın.
CACIK
MALZEMELER
2 su bardağı süzme yoğurt
2 adet orta boy salatalık
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
2 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Salatalıkların kabuklarını soyun ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş salatalıkların fazla suyunu avucunuzla sıkarak iyice süzün. Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
Suyu sıkılmış salatalıkları ve kuru naneyi yoğurda ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp yayvan bir şekilde düzeltin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek soğuk olarak servis yapın.
SÜTLAÇ
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı pirinç
2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri yıkayıp küçük bir tencerede 2 su bardağı su ile yumuşayana ve suyunu tamamen çekene kadar haşlayın. Haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk sütü ve toz şekeri ilave edip kaynamaya bırakın. Ayrı bir kasede mısır nişastasını yarım çay bardağı soğuk su (veya süt) ile pürüzsüz olana kadar açın.
Kaynayan sütten bir kepçe alıp nişastalı karışıma ekleyin ve ılıştırın. Ilıyan nişastayı tencereye yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın. Sütlaç kıvam alıp tekrar kaynamaya başlayınca vanilyayı ekleyip ocaktan alın.
Sıcak sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaselerine (güveç kaplarına) üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın. Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizin.
Tepsinin içine kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun (sütlaçların taşmaması için). Fırının sadece üst ızgara ayarını (en yüksek derece) açın ve sütlaçların üzeri yanık bir kabuk bağlayana kadar fırınlayın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında iyice soğutarak servis yapın.