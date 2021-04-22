Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Nisan Perşembe günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

22 NİSAN SALI SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK / beIN Sports HD1

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya'da kozlarını paylaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bu mücadele beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

19:00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir / beIN Sports HD1

Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kritik karşılaşma, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.