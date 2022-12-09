2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 8 için beklenen zaman geldi çattı. Şu ana kadar toplam 56 maçın oynandığı turnuvada kupanın sahibinin belli olması için sadece 7 maç kaldı. Konuyla ilgili olarak bugün ve yarın oynanacak maçların başlama saatleri, yayıncı kanalları ve programa ilişkin ayrıntıları derledik...