BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Kasım 2023 okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı, valilik açıklama yaptı mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Kasım 2023 okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı, valilik açıklama yaptı mı?

1 Şurada Paylaş!









Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, yoğun kar yağışı bazı illeri olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumunu yayınlanmaya devam ediyor. AFAD bazı illeri olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilmesine ilişkin valiliklerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 29 Kasım Çarşamba okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 29 Kasım Çarşamba bugün kar tatili olan il ve ilçeler listesi...