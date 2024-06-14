DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE YATIRILACAK

Vefat eden sigortalının yerine ailesine dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda %50 oranında ödenirken çocuklara ise yetim maaşı %25 olarak yatırılıyor. Çocuk olmaması durumunda ise ödemeler %75 oranında yapılıyor. Bu oranlara göre dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek. İşte, ödenecek tutarlar;

%50 oranında ödenmesi durumunda 1.500 lira

%25 oranında ödenmesi durumunda 750 lira

%75 oranında ödenmesi durumunda ise 2.250 lira