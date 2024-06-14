Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün tamamlanıyor! Bayram ikramiyesi sorgulama ekranı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. 3 bin TL olarak belirlenen ikramiye ödemeleri bugün tamamlanıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yattı mı? İşte, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı...
16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemelerinin sonuna geliniyor. Şu zamana kadar 4C ve 4B kapsamına giren vatandaşların ikramiyeleri ödendi. Sıra, 4A kapsamında maaş alan vatandaşlara geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi sorgulama ekranı...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor.
E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne “Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama işlemi yapabilir.
Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı ile hesaplardaki bakiyeler kontrol edilebiliyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesine ilişkin yaptığı açıklamada;
"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.
Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE YATIRILACAK
Vefat eden sigortalının yerine ailesine dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda %50 oranında ödenirken çocuklara ise yetim maaşı %25 olarak yatırılıyor. Çocuk olmaması durumunda ise ödemeler %75 oranında yapılıyor. Bu oranlara göre dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek. İşte, ödenecek tutarlar;
%50 oranında ödenmesi durumunda 1.500 lira
%25 oranında ödenmesi durumunda 750 lira
%75 oranında ödenmesi durumunda ise 2.250 lira
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.