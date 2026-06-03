İzleyiciler, 3 Haziran Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımlar merak konusu olurken, kanalların güncel program listesi de netleşti. Bu akşam ATV’de “Kuruluş Orhan”, Kanal D’de “Eşref Rüya” ve TV8’de “Survivor” yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı listesi haberimizde...