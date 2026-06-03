Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 3 Haziran 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi
3 Haziran Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu akşam ekranlarda birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşacak. ATV'de Kuruluş Orhan, Kanal D'de Eşref Rüya ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün öne çıkan programlarına dair detaylar...
İzleyiciler, 3 Haziran Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımlar merak konusu olurken, kanalların güncel program listesi de netleşti. Bu akşam ATV’de “Kuruluş Orhan”, Kanal D’de “Eşref Rüya” ve TV8’de “Survivor” yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Bahar
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
06:00 Daha 17
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15 Daha 17
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
00:20 Var Mısın Yok Musun
02:50 Ateş Kuşları
05:30 Bir Gece Masalı
TRT 1
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Lingo Türkiye
06:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:25 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Taşacak Bu Deniz
23:30 Katwe Kraliçesi | Yabancı Sinema
01:50 Seksenler
03:15 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Son Akşam Yemeği
22:30 Organik Aşk
00:00 Postacı
00:45 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Adım Farah
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
3 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ