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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 3 Haziran 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? 3 Haziran 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi

        3 Haziran Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu akşam ekranlarda birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşacak. ATV'de Kuruluş Orhan, Kanal D'de Eşref Rüya ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün öne çıkan programlarına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        1

        İzleyiciler, 3 Haziran Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımlar merak konusu olurken, kanalların güncel program listesi de netleşti. Bu akşam ATV’de “Kuruluş Orhan”, Kanal D’de “Eşref Rüya” ve TV8’de “Survivor” yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Bahar

        03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        06:00 Daha 17

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

        00:15 Daha 17

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Bayi Toplantısı

        22:30 Bayi Toplantısı

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

        00:20 Var Mısın Yok Musun

        02:50 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Gece Masalı

        6

        TRT 1

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Lingo Türkiye

        06:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:25 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        23:30 Katwe Kraliçesi | Yabancı Sinema

        01:50 Seksenler

        03:15 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sen Çal Kapımı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Son Akşam Yemeği

        22:30 Organik Aşk

        00:00 Postacı

        00:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Adım Farah

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

        3 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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