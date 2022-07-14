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Bugün ve yarın kargolar açık mı, ne zaman açılacak? 14 - 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte "14 Temmuz Perşembe bugün ve 15 Temmuz Cuma yarın kargolar açık mı, kapalı mı?" sorusu yanıtını arıyor. İdari tatilin 9 gün olarak devam etmesiyle birlikte 15 Temmuz'u da içine alan süreçte kargo bekleyen veya kargo gönderecek olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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  • Bugün ve yarın kargolar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 14 - 15 Temmuz 2022 kargolar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? Kargolar yarın tatil mi, teslimat (dağıtım) yapıyor mu?

    Kurban Bayramı idari izni ve 15 Temmuz'u da içine alan tarihlerde kargo işlemleri olan vatandaşlar "15 Temmuz Cuma kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Normal şartlarda haftanın 6 günü hizmet veren kargo şirketleri Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Peki, "Bugün ve yarın kargolar çalışıyor mu?" İşte merak edilenler...
  • Bugün ve yarın kargolar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 14 - 15 Temmuz 2022 kargolar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? Kargolar yarın tatil mi, teslimat (dağıtım) yapıyor mu?

    KARGOLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

    Kargolar Kurban Bayramı resmi tatili süresince yani 9, 10, 11 ve 12 Temmuz süresince hizmet vermedi. Ancak 13 Temmuz'dan itibaren kargo şirketleri normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam ediyor.
  • Bugün ve yarın kargolar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 14 - 15 Temmuz 2022 kargolar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? Kargolar yarın tatil mi, teslimat (dağıtım) yapıyor mu?

    KARGOLAR 15 TEMMUZ CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

    Kargolar yarın açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi tatillerde kapalı olan kargo şirketleri 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hizmet vermeyecek.
  • Bugün ve yarın kargolar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 14 - 15 Temmuz 2022 kargolar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? Kargolar yarın tatil mi, teslimat (dağıtım) yapıyor mu?

    Kargo bırakmak veya almak isteyen vatandaşlar 17 Temmuz 2022 Cumartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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