Kurban Bayramı idari izni ve 15 Temmuz'u da içine alan tarihlerde kargo işlemleri olan vatandaşlar "15 Temmuz Cuma kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Normal şartlarda haftanın 6 günü hizmet veren kargo şirketleri Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Peki, "Bugün ve yarın kargolar çalışıyor mu?" İşte merak edilenler...