Yapay zeka ve insansı robotlar, son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişerek ev işlerinden polisliğe, sağlık hizmetlerinden üretim hatlarına kadar hayatımızın her alanına girmeye başladı. Artık rutin ev işleri bile akıllı teknolojilerle çok daha kolay ve verimli hale geliyor. Bu dönüşümün gündeminde Arçelik, Ankara’daki bulaşık makinesi fabrikasında düzenlediği basın gezisinde yeni nesil yapay zeka destekli Diamond serisini tanıttı. Şirket, üretim altyapısından tüketici ürünlerine kadar yapay zekayı odağına alarak sektörde öncü konumda yer almayı hedeflediğini açıkladı.

ÜRÜNDEN ÜRETİME YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

70 yılı aşkın süredir “Teknolojiyle Hayatın Kalbinde” vizyonuyla hareket eden Arçelik, Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi’ni ileri teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştürdü. Fabrika, 2024 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Global Lighthouse Network ağına dahil edilen öncü tesisler arasında yer alıyor. Yapay zeka, veri analitiği ve ileri otomasyon teknolojileriyle donatılan işletme, yıllık 4,62 milyon adet üretim kapasitesiyle dünyanın bulaşık makinesi üretiminin %10’undan fazlasını karşılıyor ve her 4,69 saniyede bir makine üretebiliyor.

REKLAM

Arçelik CEO’su Can Dinçer, “Ankara Bulaşık Makinesi İşletmemiz, yapay zekâ, veri analitiği ve ileri otomasyon alanlarında ulaştığımız seviyeyi net biçimde ortaya koyuyor. Avrupa’nın en büyük bulaşık makinesi tesisi konumundayız” dedi.

“ANKARA TESİSİNDE 4,69 SANİYEDE 1 MAKİNE ÜRETİLEBİLİYOR”

Dinçer, Arçelik’in 13 ülkede 38 üretim tesisiyle faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yaptı. Romanya Ulmi ve Eskişehir tesislerinin de Global Lighthouse Network’te yer aldığını belirten CEO, Ankara fabrikasının %90’ın üzerinde otomasyon oranıyla çalıştığını ve 171 robotun aktif olarak üretimde görev aldığını açıkladı. Tesisin geçtiğimiz yıl 54 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Dinçer, sürdürülebilirlik çalışmalarını da paylaştı: 1,22 MWp’lik güneş enerjisi sistemiyle yıllık 1.500 MWh’nin üzerinde yeşil elektrik üretildiğini ve yaklaşık 640 ton karbon salımının önüne geçildiğini kaydetti.

“BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROGRAM KARMAŞASI ORTADAN KALKIYOR”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, değişen tüketici beklentilerine değinerek yeni ürün stratejisini açıkladı. “Akıllı Yaşam Endeksi” araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar isterken, tüketicilerin üçte ikisi hayatı sadeleştiren teknolojileri önceliklendiriyor. Kural, “Uzun yıllardır pazar program sayısı üzerinden rekabet ediyordu. Ancak araştırmalarımız gösterdi ki tüketicilerin büyük çoğunluğu günlük hayatta tek bir programı kullanıyor. Biz de bu gerçeklerden yola çıkarak tüm ürün gamımızı ve program mantığını baştan tasarladık. Artık program karmaşası tarih oluyor” dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DIAMOND SERİSİ EN UYGUN YIKAMA PROGRAMINI KENDİSİ SEÇİYOR

Arçelik’in yeni bulaşık makinesi serisi Star, Prestige ve Diamond olarak üç segmentte tüketiciyle buluşuyor. Özellikle üst segment Diamond serisinde yapay zekâ devreye giriyor. Kullanıcı bulaşıkları makineye yerleştirip “Yapay Zekalı Program”a bastığında makine, yük miktarı ve kirlilik seviyesini analiz ederek en uygun yıkama koşullarını otomatik olarak belirliyor. Bu sayede enerji ve su tüketiminde %50’ye varan tasarruf sağlanırken, yıkama süresi de %50’ye kadar kısalıyor. 15 kişilik kapasite, 8,9 litre su tüketimi, 41-43 dB(A) sessiz çalışma ve A enerji sınıfı ile öne çıkan Diamond serisi, Super Dry teknolojisiyle desteklenen 45 dakikalık hızlı programı, Spray360 yıkama sistemi, esnek üçüncü rafı ve otomatik kapı açma özelliğiyle dikkat çekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON ODAKLI ÜRETİM

Arçelik, sadece ürün tarafında değil, üretim süreçlerinde de sürdürülebilirliğe büyük önem veriyor. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan, karbon ayak izini azaltan ve her yeni nesilde su-enerji verimliliğini artıran yaklaşımla hareket ediyor.Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “35 yıllık Ar-Ge birikimimiz, 28 Ar-Ge merkezimiz ve 3.500’ün üzerinde patentimizle Türkiye’den dünyaya yüksek katma değerli ürünler ihraç ediyoruz. Teknolojiyi hem insanın hayatına hem de gezegenin geleceğine faydalı hale getirmek temel sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.