Haftanın kapanış maçında Galatasaray gol oldu yağdı. Hakem Halil Umut Meler, maçta VAR'a müracaat etti ve neticesinde verdiği penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla oyunu başlattı. VAR'ın sebebi hikmeti, bariz yanlışları düzelttirmektir. Pozisyona baktığımız zaman pek bir şey görünmüyor ancak çok da büyük bir yanlış değildi. Kanaatimce VAR hakemi, Meler'in bu kararına karışmamalıydı. Halil Umut Meler, oyuna iyi başlayamadı. Öncelikle kart standartında inişler çıkışlar yaşadı. 29. dakikada Emre Akbaba'ya topun üzerinden ayak bileğine yapılan müdahale sarı kartı gerektiriyordu. Keza 1. golde çok açık olmamakla beraber bir faul kokusu da var gibiydi. Netice 3. hafta bitti, hakemlerimiz ve VAR sistemi ufak tefek eksikliklerle yoluna devam ediyor. Sistem oturuncaya kadar, bu tür kararlara rastlayacağız.

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