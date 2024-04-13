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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Köln'ü iki golle geçti - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da Bayern Münih, Köln'ü iki golle geçti

        Bundesliga'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Bayern Münih, Köln'ü 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı. Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:45
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        Bayern Münih, Köln engelini geçti
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        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.

        Allianz Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ü ağırlayan Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı.

        Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı.

        Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Bochum-Heidenheim: 1-1

        Mönchengladbach-Borussia Dortmund: 1-2

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        Mainz 05-Hoffenheim: 4-1

        RB Leipzig-Wolfsburg: 3-0

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