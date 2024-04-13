Bundesliga'da Bayern Münih, Köln'ü iki golle geçti
Bundesliga'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Bayern Münih, Köln'ü 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı. Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.
Allianz Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ü ağırlayan Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı.
Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bochum-Heidenheim: 1-1
Mönchengladbach-Borussia Dortmund: 1-2
Mainz 05-Hoffenheim: 4-1
RB Leipzig-Wolfsburg: 3-0