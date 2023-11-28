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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da Harry Kane fırtınası: 12 maç, 18 gol - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da Harry Kane fırtınası: 12 maç, 18 gol

        Bayern Münih'in bu yaz transfer ettiği Harry Kane, yeni takımında adından şimdiden sıkça söz ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:31
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        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in sezon başında transfer ettiği Harry Kane, yeni takımında adından şimdiden sıkça söz ettiriyor.

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        Avrupa'nın 5 büyük liginde an itibarıyla en çok gol atan isim olan Kane, Bayern Münih'te görev aldığı kısa sürede rekorlar kırmaya başladı.

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        Bavyera ekibi formasıyla Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 gol kaydeden İngiliz futbolcu, bu sezonun en formda forvetleri arasında yer alıyor.

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        GEÇEN SEZONKİ GOLCÜLERİ GEÇTİ

        Harry Kane, 12 haftası geride kalan Bundesliga'da geçen sezonun golcülerini şimdiden sollamış durumda. Kane, ligde bu sezon şimdiye kadar maç başına 1,5 gol ortalaması yakaladı.

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        Bundesliga'da 18 kez rakip ağları sarsan İngiliz forvet, 2022-2023'ün gol kralları Niclas Füllkrug ve Christopher Nkunku'yu geride bıraktı.

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        Füllkrug, Werder Bremen; Nkunku ise Leipzig formasıyla geçen sezon 16'şar kez gol sevinci yaşayarak Bundesliga'nın gol krallığı listesinde zirveyi paylaşmıştı.

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        12 HAFTALIK PERFORMANSTA GER MÜLLER'İ SOLLADI

        İngiliz futbolcu Kane, Bundesliga tarihinde bir sezonun ilk 11 haftasında 17 gol atan ilk oyuncu olarak lig tarihine geçti. Ligde geçen hafta Köln deplasmanında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Kane, gol sayısını da 18'e yükseltti ve 12 haftada bu istatistiğe ulaşan ilk futbolcu oldu.

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        30 yaşındaki oyuncu böylece, ilk 12 hafta özelinde Bayern Münih'in ve Almanların efsane futbolcusu Gerd Müller'i de geride bıraktı. Müller, 1968-1969 sezonunun ilk 12 maçında 17 gollük bir performans sergilemişti.

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        Kane ayrıca, Bayern Münih'te ligin ilk 2 haftasında 3 kez ağları sarsarak kulüpte 30 yıl sonra bu istatistiği yakalayan ilk oyuncu oldu. Münih ekibinde daha önce 1967 yılında Gustav Jung, 1993 yılında ise Adolfo Valencia, ilk 2 haftayı 3 golle geçmişti.

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        BUNDESLIGA'DAKİ EN GOLCÜ İNGİLİZ

        Harry Kane, Almanya'da forma giyen İngiliz futbolcular arasında da gol sayısında çok geçmeden zirvenin sahibi oldu.

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        Bundesliga'da bu sezon attığı 18 golle Kane, daha önce Almanya'da görev alan İngiliz Jadon Sancho ile Kevin Keegan'ın önünde yer aldı.

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        Sancho, Borussia Dortmund formasıyla 2019-2020 sezonunda, Kevin Keegan ise Hamburg'ta 1978-1979 sezonunda 17'şer gol atarak lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncuları olarak kayıtlara geçmişti.

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        DER KLASSIKER'E DE DAMGA VURDU

        Kane, Almanya'nın El Clasico'su olarak bilinen Der Klassiker'deki ilk maçında hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

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        İngiliz futbolcu, Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği maçta 3 gol birden atarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

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        SIRADA LEWANDOWSKI'NİN REKORU VAR

        Bayern Münih'in efsaneleri arasına giren Robert Lewandowski'nin rekoru, Harry Kane'in bir sonraki hedefi olarak dillendirilmeye başlandı.

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        Lewandowski, Bundesliga'da 2020-2021 sezonunda 29 maçta kaydettiği 41 golle lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmuştu.

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        Polonyalı oyuncu, Gerd Müller'in 1971-1972 sezonundaki 40 gollük performansını geçerek yaklaşık 50 yıllık rekoru kırmıştı.

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        İngiltere Premier Lig’de 2016, 2017 ve 2021 yıllarında gol kralı olan Kane'in, Lewandowski'nin 41 gollük rekorunu kırıp kıramayacağı şimdiden merak ediliyor.

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