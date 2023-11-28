Bundesliga'da Harry Kane fırtınası: 12 maç, 18 gol

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12 HAFTALIK PERFORMANSTA GER MÜLLER'İ SOLLADI İngiliz futbolcu Kane, Bundesliga tarihinde bir sezonun ilk 11 haftasında 17 gol atan ilk oyuncu olarak lig tarihine geçti. Ligde geçen hafta Köln deplasmanında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Kane, gol sayısını da 18'e yükseltti ve 12 haftada bu istatistiğe ulaşan ilk futbolcu oldu.

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30 yaşındaki oyuncu böylece, ilk 12 hafta özelinde Bayern Münih'in ve Almanların efsane futbolcusu Gerd Müller'i de geride bıraktı. Müller, 1968-1969 sezonunun ilk 12 maçında 17 gollük bir performans sergilemişti.