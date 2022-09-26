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Bunu da gördük!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Faroe Adaları'nın son beş yılda aldığı galibiyetler takımlar arasındaki en yüksek FIFA sıralaması 142 idi!

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  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. 
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    SON BEŞ YILDA İLK KEZ TÜRKİYE SEVİYESİNDE BİR GALİBİYET

    FIFA sıralamasında 125. sırada yer alan Faroe Adaları, son 5 yılda karşılaştığı rakipleri arasında ilk kez Türkiye seviyesinde bir takımı mağlup etti.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    Faroe Adaları son 5 yılda 12 maç kazanırken bu galibiyetler Lihtenştayn (3), Andorra (3), Malta (3), Moldova, Litvanya ve Türkiye'ye karşı geldi.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    Faroe Adaları'nın mağlup ettiği takımlardan FIFA sıralamasında Andorra 152., Litvanya 142., Malta 169., Moldova 177., Lihtenştayn ise 194. sırada yer alıyor.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    Türkiye ise FIFA sıralamasında 42. sırada yer alıyor.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    BUNDAN ÖNCEKİ SON SANSASYONEL GALİBİYET YUNANİSTAN'A KARŞI

    Faroe Adaları'nın bundan önceki son sansasyonel galibiyeti Yunanistan'a karşı gelmişti.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    EURO 2016 Elemeleri'nde iki ülke aynı grupta yer almış ve Faroe Adaları topladığı 6 puanın tamamını Yunanistan'dan elde etmişti. 
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    O yıl Yunanistan'ı deplasmanda 1-0, evinde ise 2-1 mağlup eden Faroe Adaları grubu beşinci sırada bitirirken aynı puandaki Yunanistan son sırada kalmıştı. Yunanistan o yıl FIFA sıralamasında 18. basamakta yer alıyordu.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    EVİNDE SON 10 YILDA SADECE 8 KEZ KAZANDI

    Faroe Adaları, o kadar zayıf bir takım ki son 10 yılda sahasında sadece 8 galibiyet alabildi. 
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    İşte Kuzey ekibinin evinde yendiği takımlar: Litvanya, Moldova, Liechtenstein, Andorra, Malta, Yunanistan, Estonya ve son olarak Türkiye.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    3.4 MİLYON EURO'LUK RAKİBE YENİLDİK

    Oyuncuların piyasa değerleri karşılaştırıldığında her ne kadar sahaya yansımasa da Türkiye ile Faroe Adaları arasında dağlar kadar fark olduğu görülüyor. Yedeklerle birlikte rakibimizin toplam değeri 3.4 milyon Euro. 
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    Buna karşılık Milli Takımımız'ın değeri ise 150.4 milyon Euro.
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    MOTİVE OLDUM ASLA VAZGEÇMEM

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik eleştirileri doğru bulduğunu, ancak oyuncuları suçlamanın yanlış olacağını söyledi. 
  • Tarihi facia! Faroe Adaları bir ilki başardı! İlk kez kazandılar... - Milli takım haberleri

    Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Burada bahane üretmemek lazım. Belirli şeyler söylemek gerekirse her takım en iyi oyuncuları yerine yenilerini koymakta zorlanıyor. Keşke daha fazla bir araya gelebilseydik. Bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın realitesi bu. Hocanın değişmesini bekleyerek bir şeylerin düzelmesini düşünmek çok gerçekçi olmaz. Durumumuz acıtıcı ve üzücü. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorum."

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