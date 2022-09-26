Bunu da gördük!

Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Burada bahane üretmemek lazım. Belirli şeyler söylemek gerekirse her takım en iyi oyuncuları yerine yenilerini koymakta zorlanıyor. Keşke daha fazla bir araya gelebilseydik. Bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın realitesi bu. Hocanın değişmesini bekleyerek bir şeylerin düzelmesini düşünmek çok gerçekçi olmaz. Durumumuz acıtıcı ve üzücü. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorum."