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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Burak Başarır: “Sürdürülebilir başarının temelinde dayanıklılık ve güven vardır”  

        Burak Başarır: “Sürdürülebilir başarının temelinde dayanıklılık ve güven vardır”  

        Dünyanın önde gelen yönetim ve liderlik okullarından International Institute for Management Development tarafından İstanbul'da Organize edilen IMD Business Forum'da konuşan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, belirsizlik dönemlerindeki liderlik anlayışını Anadolu Grubu'nun faaliyet coğrafyasından ve uzun vadeli büyüme vizyonundan örneklerle anlattı.

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Başarır, IMD Business Forum'da konuştu

        Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, dünyanın önde gelen yönetim ve liderlik okullarından International Institute for Management Development (IMD) tarafından İstanbul’da düzenlenen IMD Business Forum kapsamında iş dünyası liderleriyle bir araya geldi. “Dalgalanma ve Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik” konulu forumda belirsizlik dönemlerinde liderlik, stratejik öngörü ve şirketlerin değişken koşullara nasıl uyum sağladığı gibi başlıklar ele alındı. Etkinlikte IMD Başkanı Prof. David Bach ve Dr. Hischam El-Agamy de yer aldı.

        Forumda yaptığı konuşmada Burak Başarır, küresel ve bölgesel ölçekte artan belirsizliklerin iş dünyası açısından risklerin yanı sıra liderlik kalitesini yeniden tanımlayan bir sınav olduğunu vurguladı. Başarır, Anadolu Grubu’nun farklı coğrafyalarda edindiği deneyimlerden hareketle, dalgalı dönemlerde kurumların uzun vadeli değer üretebilmesi için iki temel unsurun öne çıktığını belirtti: dayanıklılık ve güven.

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        BELİRSİZLİK ARTIK KALICI GERÇEK

        Başarır konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugünün dünyasında belirsizlik artık iş yapma ortamının kalıcı bir gerçeği. Böyle bir dönemde liderliğin asıl sorumluluğu, belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak değil; kurumları belirsizlik içinde doğru karar alabilecek, hızlı uyum sağlayabilecek ve uzun vadeli değer üretmeye devam edebilecek şekilde hazırlamaktır. "

        Bugün 20 ülkede, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000’den fazla çalışanı ile faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nun 75 yılı aşkın geçmişinde farklı ekonomik döngülerden, krizlerden ve dönüşüm dönemlerinden güçlenerek çıktığını ifade eden Başarır, dayanıklılığın yalnızca finansal veya operasyonel güçle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kurum kültürü, insan kaynağı, yerel paydaşlarla kurulan ilişkiler ve uzun vadeli bakış açısıyla inşa edildiğini belirtti.

        GÜVEN DAYANIKLILIĞIN SERMAYESİ

        Başarır, Anadolu Grubu’nun faaliyet gösterdiği pazarlarda yerel ekonomilere katkı sağlamayı, insan kaynağını geliştirmeyi ve güvene dayalı paydaş ilişkileri kurmayı önceliklendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Dayanıklı kurumlar yalnızca krizlere tepki veren kurumlar değildir. Aynı zamanda krizlerden önce hazırlık yapan, riskleri erken okuyan, yerel gerçeklikleri anlayan ve gerektiğinde hızla uyum sağlayan kurumlardır. Güven ise bu dayanıklılığın en önemli sermayesidir. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, kamu kurumları, müşterilerimiz ve toplum nezdinde güven inşa etmeden sürdürülebilir büyümeden söz edemeyiz.”

        Başarır ayrıca, gelişmekte olan pazarlarda ve sınır ekonomilerinde faaliyet göstermenin güçlü bir yerel anlayış, esnek yönetim kabiliyeti ve uzun vadeli taahhüt gerektirdiğini belirtti. Anadolu Grubu’nun bu pazarlardaki deneyiminin; disiplinli karar alma, güçlü kurumsal itibar, yerel yetkinliklerin geliştirilmesi, değişen koşullara hızlı uyum sağlama ve yaratıcı çözüm üretme kabiliyeti üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Konuşmasında Anadolu Grubu’nun 2035 vizyonuna da değinen Başarır, Grubun önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme, insan ve kültür, dijitalleşme, toplumsal fayda ve kurumsal dayanıklılık alanlarında değer katmaya devam edeceğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim için liderlik, bugünün performansını yönetmek ve aynı zamanda, yarının belirsizliklerine karşı kurumu, insanlarımızı ve paydaşlarımızı hazırlamaktır. Anadolu Grubu olarak güvenilir, çevik ve dayanıklı bir kurum olma sorumluluğumuzla hareket ediyor, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada uzun vadeli değer üretmeyi sürdürüyoruz.”

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