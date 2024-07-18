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        Haberler Magazin Burak Sergen ile Gizem Şağban'ın balayı devam ediyor - Magazin haberleri

        Burak Sergen ile Gizem Şağban'ın balayı devam ediyor

        Burak Sergen, 31 Mayıs'ta kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti. İspanya'nın Barcelona kentinde balayı yapan çift, rotayı Bodrum'a çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:52
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sergen, eşi Gizem Şağban ile balayı tatiline Bodrum'da devam ediyor.

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        31 Mayıs'ta nikâh masasına oturan Burak Sergen ile Gizem Şağban, konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

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        Çift, güneşlendikten sonra serinlemek için kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Bir süre denizde yüzen Burak Sergen ile Gizem Şağban, daha sonra jet - ski'ye bindi.

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        Öte yandan çiftin, balayı için yurt içi ve yurt dışı seyahatler gerçekleştirmişti.

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        Burak Sergen ve Gizem Şağban, evlendikten sonra ilk olarak tekne ile Ege koylarında gezdikten sonra rotayı İspanya'ya çevirmişti.

        #Burak Sergen
        #Gizem Şağban
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