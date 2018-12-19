Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ayrılması beklenen Burak Yılmaz, rotayı yeniden Çin'e çevirdi... İsmi Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak Yılmaz’ın menajeri Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirvede, Galatasaray’ın da listesinde olduğu belirtilen ve sözleşmesi sona eren Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak ile doldurmayı planlayan Cannavaro ile transferle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Burak Yılmaz'ın şartları Cannavaro'ya aktarıldı.

33 yaşındaki golcünün kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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