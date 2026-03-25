Aslı Şafak’ın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Burcu Binici, çocukluk yılları ve aile ilişkileri hakkında konuştu. Hayatındaki en önemli figürün babaannesi olduğunu belirten Binici, ailesiyle olan duygusal mesafesini ilk kez bu kadar açık anlattı.

"BABAANNEM BENİM HEM ANNEM HEM DE BABAM OLDU"

Küçük yaşlarda ailesiyle güçlü bir bağ kuramadığını ifade eden oyuncu, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi. Binici, "Beni babaannem büyüttü. Aramızdaki bağ, annem ve babamla olan bağımdan çok daha güçlüydü. Onlarla benzer bir bağ kuramadık. Rahmetli babaannem benim için hem anne hem de baba oldu" dedi.

"ONLARIN DÜNYASINDA KİMSEYE YER YOK"

Anne ve babasının ilişkisine de değinen Binici, "Onlar hâlâ birbirlerine çok aşıklar. Kendi dünyalarında sadece ikisi var, başkasına yer yok" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇABUK BÜYÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Çocukluk dönemine dair bir başka detayı da paylaşan oyuncu, erken yaşta sorumluluk almak zorunda kaldığını belirterek, "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Çocukluk fotoğrafım da yok" diye konuştu.