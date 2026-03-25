Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Binici'den çocukluk itirafı: Çok çabuk büyümek zorunda kaldım - Magazin haberleri

        Burcu Binici: Çok çabuk büyümek zorunda kaldım

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına ünlü oyuncu Burcu Binici konuk oldu. Binici, çocukluk dönemine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 18:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım"

        Aslı Şafakın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Burcu Binici, çocukluk yılları ve aile ilişkileri hakkında konuştu. Hayatındaki en önemli figürün babaannesi olduğunu belirten Binici, ailesiyle olan duygusal mesafesini ilk kez bu kadar açık anlattı.

        "BABAANNEM BENİM HEM ANNEM HEM DE BABAM OLDU"

        Küçük yaşlarda ailesiyle güçlü bir bağ kuramadığını ifade eden oyuncu, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi. Binici, "Beni babaannem büyüttü. Aramızdaki bağ, annem ve babamla olan bağımdan çok daha güçlüydü. Onlarla benzer bir bağ kuramadık. Rahmetli babaannem benim için hem anne hem de baba oldu" dedi.

        REKLAM

        "ONLARIN DÜNYASINDA KİMSEYE YER YOK"

        Anne ve babasının ilişkisine de değinen Binici, "Onlar hâlâ birbirlerine çok aşıklar. Kendi dünyalarında sadece ikisi var, başkasına yer yok" ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ÇABUK BÜYÜMEK ZORUNDA KALDIM"

        Çocukluk dönemine dair bir başka detayı da paylaşan oyuncu, erken yaşta sorumluluk almak zorunda kaldığını belirterek, "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Çocukluk fotoğrafım da yok" diye konuştu.

        #Burcu Binici
        #BloombergHT
        #Aslı Şafakla işin aslı
