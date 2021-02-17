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Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?

Sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında, trafikte ters yöne giren bir otomobilin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücüye sinirlenen Esmersoy, videoya "Nereye gidiyorsunuz beyefendi?" notunu düştü

Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? - Magazin haberleri
"Nereye gidiyorsunuz beyefendi?"
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HABERTURK.COM

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan sunucu Burcu Esmersoy, kar yağışı sırasında aracıyla seyir halindeyken takipçilerine trafik durumuyla ilgili bilgi verdi.

Esmersoy, o esnada ters yöne giren bir otomobili ifşa etti. Sürücüye sitem eden 44 yaşındaki sunucu, videosunu "Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Ters yöne girmek ne demek?" notuyla paylaştı.

Yoluna devam eden Burcu Esmersoy, "Ortaköy açık", "Sahil yolu deyip de girme sakın, Emirgan", "Kuruçeşme'de durum bu", "Ulus umut veriyor" mesajları ile güzergahındaki trafik durumunu da sosyal medya hesabından yayınlamaya devam etti.

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