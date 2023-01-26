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Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

Başarılı kariyerinin yanında güzelliği ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yayınladığı küvetli pozlarıyla görenlerin gözlerini kamaştırdı. Sosyal medya kullanıcılarından “Kim der ki 46 yaşında” yorumları geldi. İşte Burcu Esmersoy'un son gönderileri...

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  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy, son olarak küvetin başında verdiği siyah body kombinli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme binlerce yorum ve beğeni geldi.
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    Burcu Esmersoy’un son gönderilerinin altına takipçilerinden, “Bu ne güzellik?”, “Kim der ki 46 yaşında?”, “Yıllara meydan okuyor resmen” gibi yorumlar geldi.
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    Burcu Esmersoy, küvet başında çekildiği pozlarına ''Body vardı, çektik'' notunu düştü.
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    İşte Burcu Esmersoy'un son gönderileri...
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren ve sonrasında New York’ta spor bilimleri üzerine eğitim alan Burcu Esmersoy, bir dönem dış haberler editörlüğü ve spor spikerliği yapmıştır.
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

    Çerkez kökenli olan Burcu Esmersoy, 2006 yılında İtalyan aşkı Massimo Cusimano ile evlenen yıldızın evliliği yalnızca 2 yıl sürmüştü.
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!
  • Burcu Esmersoy "Yok artık" dedirtti! Ünlü güzel kusursuz fiziğiyle Instagram'ı salladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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