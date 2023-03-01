İHA

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amed Sportif Faaliyetler profesyonel futbolcusu Emrullah Sayar kulübümüz Bursaspor ile oynanacak maç öncesinde sosyal medya aracılığı ile kulübümüze hakarette bulunmuştur. Ülkemizde bulunan yas havasını ve futbolun birleştirici ruhunu zedeleyen paylaşımın gayri ahlaki olduğu aşikardır. Mevcut davranış Bursaspor'a değil tüm futbol camiasına hakaret olarak algılanmaktadır. Bahsi geçen oyuncunun gerekli cezayı alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na kulübümüz tarafından resmi şikayette bulunulmuştur“