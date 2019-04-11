Yeşil-beyazlılar, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Son 13 maçta 1 kez kazanabilen ve 6 beraberlikle 9 puan toplayan Bursa ekibi, düşme hattının bir üst sırasında yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bursaspor alt sıralardan kurtulmak isterken, Trabzonspor ise çıkışını sürdürmek istiyor.

LİG'DE 86.RANDEVU

Bursaspor ile Trabzonspor yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 86. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 85 karşılaşmada bordo-mavililer 43 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Trabzon 128 gol atarken, Bursa is 68 kez fileleri havalandırdı.

MESUT BAKKAL İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Öte yandan Samet Aybaba ile geçen hafta yollarını ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mesut Bakkal sahaya iniyor. Zorlu bir sıralamada takımın başına geçen Bakkal, iyi bir başlangıç hedefliyor. Bu karşılaşmadan alınacak 3 puanla birlikte yeşil-beyazlılar da azda olsa nefes alma peşinde. Ayrıca Bursaspor taraftarlarının da maça ilgi göstermesi ve tribünlerin büyük bir kısmını doldurması bekleniyor.