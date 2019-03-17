Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'de 25. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde, 49 puanla ikinci sırada tamamlarken, Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
BURSASPOR - GALATASARAY
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BURSASPOR: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho
YEDEKLER: Muhammed, Vergini, Furkan Emre, Ramazan, Latovlevici, Lima, Furkan, Burak, Kubilay, Umut Nayir
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Galatasaray, bu sezon deplasmanda puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. Galatasaray, deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybetti.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
100. RANDEVU
Galatasaray ile Bursaspor, lig tarihinde 100. kez karşı karşıya geliyor... Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 174 golüne, yeşil-beyazlılar 83 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 tamamlandı.
BURSASPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 13 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.
BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN
Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-15 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 18 lig karşılaşması beraberlikle sonuçlandı, deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ın 57 golüne karşılık, Bursaspor 48 gol attı. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
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