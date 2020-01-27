Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde "Deli İbrahim" lakabıyla anılan İbrahim Üzülmez, Elazığspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerini Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sürdürdü.

Üzülmez, 15. haftada Altınordu ile deplasmanda 0-0 berabere biten maçtan sonra görevine son verilen teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın ardından Bursaspor ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetimindeki ilk maçta, 16. haftada deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenildi. Daha sonra ligde 7 maçtır yenilmeyen ve zirvede yer alan Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Üzülmez yönetimindeki Bursaspor, devre arasına moralli girdi.

Hazırlık kampının ardından ligin 18. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Bursa temsilcisi, geçen hafta zorlu maçta Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Kritik maçlardan kayıpsız dönerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Bursaspor, taraftarının "Timsah Arena" olarak adlandırdığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçlarda tek yenilgi aldı.

Bu yenilgiyi ligin ilk yarısında 14. hafta mücadelesinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak yaşayan yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynadığı diğer 8 maçta 7 galibiyet, bir de beraberlik elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası verilen ve 19. hafta sonunda aldığı 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sıralama cetvelinde üçüncü basamakta yer alan Bursaspor, 2 Şubat Pazar günü sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.

"ÇOK ŞEY KATACAĞINA İNANIYORUM"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig yolunda "gece gündüz" demeden çalıştıklarını söyledi.

Bu hedef uğruna yönetim ve taraftarın bir arada kenetlendiğini belirten Mestan, Bursaspor'u ait olduğu yer olan Süper Lig'e sezon sonunda ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Mestan, yaptıkları yeni transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yeni sloganımız 'Yeniden Büyük Bursaspor' diyerek yola çıktık. İstediğimiz yere geleceğimize inanıyorum. Son 3 maçtır çok kritik galibiyetlere imza attık. Bir seri yakaladık ve bunu devam ettirmek için tüm ekibimizle beraber çalışıyoruz. İbrahim Üzülmez'in bu takıma çok şey katacağına inanıyorum. Anlaştığımız süreçten bu yana 4 maçın 3'ünden galibiyetle döndük. Herkes inanılmaz çabalıyor. Bursaspor bu şehrin göz bebeği. Önümüzde çok kritik maçlar var ve taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi bu süreçte yanımızda olmalarını bekliyoruz."