Transfermarkt'in haberine göre, Bursaspor'un transfer listesinde yer alan ve uzun süre de yeşil-beyazlı yönetimin kadroya katmak için çaba gösterdiği Bryan Ruiz, Brezilya'nın Santos Kulübü'ne transfer oldu. 32 yaşındaki Ruiz, Santos ile resmi sözleşmeye imza attı. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da Kosta Rika'nın kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncunun adı Bursaspor'un yanı sıra bir dönem de Beşiktaş ile anılmıştı. 3 yıl Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübü'nde forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Ruiz için Santos bonservis bedeli ödemedi.

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