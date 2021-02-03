Yeşil beyazlı takımdan bedelsiz şekilde Eintracht Frankfurt’la anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, etik dışı transfer yaptığı gerekçesiyle sezon sonuna kadar kalacağı Bursaspor’da kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından da yeşil beyazlı taraftarların tepkisi dinmedi. Bursaspor’un en etkili taraftar grubu Teksas, sosyal medyadan Frankfurt Kulübü’ne Almanca olarak dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Teksas grubunun mesajında şu ifadelere yer verildi: “Merhaba, Milli takım kampında sezon bitmeden ön sözleşme imzaladığınız Ali Akman, Bursaspor kulübü tarafından süresiz olarak kadroda dışı bırakıldı. Oyuncunuz sadece daha genç yaş gruplarıyla 8 ay boyunca ter antrenmanına katılacak ve sonraki sezonda yetersiz bir performans ortaya koyacaktır. Şu anda kendini geliştirmesi için bize ücretsiz olarak ödünç verebilirsiniz.”