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        Haberler Magazin Buse Terim, boşanmanın sonuçlarını açıkladı: Hayat ışığımı yeniden kazandım - Magazin haberleri

        Buse Terim: Hayat ışığımı yeniden kazandım

        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini mart ayında bitirmişti. Buse Terim, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi; "İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 07:49 Güncelleme: 17.07.2024 - 07:57
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        Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini mart ayında sonlandırmıştı. Nil ve Naz adından iki kızı bulunan ikili, tek celsede boşanmıştı.

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        Nil ve Naz adında iki kızı bulunan Buse Terim, boşanma döneminde yaptığı açıklamada "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereeğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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        Buse Terim, sosyal medyada bir takipçisinin "Özel hayatınızı merak merak ediyor herkes, nasılsınız?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmadı.

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        "KENDİMİ YENİDEN KEŞFEDİYORUM"

        "İçimde unuttuğum enerjimi yeniden kazandım" diyen Buse Terim, şu ifadeleri kullandı: İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum.

        #buse terim
        #Volkan Bahçekapılı
        #fatih terim
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