Düden Şelalesi İşletme Sorumlusu Süleyman Yavuz, su kaynaklarındaki azalmanın dünya genelinde bir sorun olduğunu, bu sorundan Düden Şelalesi'nin de etkilendiğini söyledi.

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Çözüm geliştirdiklerini ve takviye kaynaklarla şelalenin debisini canlı tutmaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Suyun döküldüğü noktada azalma var. Gelen ziyaretçilerimizin şelaleyi görmesi için su takviyesi yapılıyor. Kışın bu durum tam tersi oluyor. Suyla ilgili sorunumuz olmuyor. Hafta sonları özellikle yoğunluk artıyor. Gün içinde 5-6 bin civarı ziyaretçimiz oluyor" dedi.